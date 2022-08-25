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مؤسسة النفط: وفاة عامل في حريق بئر تابعة لشركة الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 10:44 صباحا
مؤسسة النفط: وفاة عامل في حريق بئر تابعة لشركة الزويتينة
حريق بئر «A55» تابعة لشركة الزويتينة، 24 أغسطس 2022، (مؤسسة النفط)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وفاة عامل وإصابة آخر جراء حريق البئر «A55» التابعة لشركة الزويتينة للنفط.. ولم تذكر اسمي العاملين.

ووقع الحادث بوحدة النتروجين الخاصة بمقاول شركة النسر، حيث نجح العاملون في إخماده فورًا، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى نقل المصاب بالحادث إلى أحد المستشفيات حيث يخضع للعلاج وحالته مستقرة.

بن قدارة يوجه بفتح تحقيق في الحادث
وأصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق المستقل حول أسباب الحادث.

ووجه بالالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، والاهتمام بإجراءات نقل ودفن المتوفى، واتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج المصاب على نفقة الشركة.

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