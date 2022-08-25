السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.91 دينار مقابل 4.93 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما زاد سعر اليورو إلى 4.92 دينار مقابل 4.90 دينار أمس، وثبت الجنيه الإسترليني عند 5.82 دينار.

أسعار العملات العربية

وتراجع سعر الريال السعودي إلى 1.30 دينار من 1.33 دينار أمس، وسعر الدرهم الإماراتي إلى 1.33 دينار مقابل 1.34 دينار، في حين صعد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.