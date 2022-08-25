أحوال الطقس اليوم: تكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية على معظم المناطق، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال الشرقي، واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على مصراتة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بداية من يوم السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.