وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة ببني وليد في حادث سير

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

لقي 6 أفراد من أسرة واحدة في مدينة بني وليد مصرعهم، في حادث سير وقع بمنطقة سوق الخميس امسيحل، جنوبي العاصمة، كانوا متجهين إلى مدينة طرابلس.

وأفاد مصدر من العائلة «بوابة الوسط»، بأنَّ المتوفين هم أربع أبناء للمواطن حمزة امحمد الدعيكي، وزوجته وشقيقته.

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والمتوفون هم:

- مني مفتاح مصباح عمر (مواليد 1980).

- مبروكة امحمد الدعيكي (مواليد 1965).

- فرج حمزة الدعيكي (مواليد 2010).

- بشائر حمزة الدعيكي (مواليد 2012).

- محمد حمزة الدعيكي (مواليد 2015).

- الين حمزة الدعيكي (مواليد 2022).

سيارة محطمة جراء حادث السير (بوابة الوسط)

سيارة محطمة جراء حادث السير (بوابة الوسط)