لزيادة إنتاج الغاز.. «إيني» مستعدة لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، عن استعداده لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز، وكذلك النشاط الاستكشافي والاستفادة من التسهيلات والمعدات الموجودة في تلبية الطلب على الغاز في السوق المحلي والأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، رفقة فريق من المديرين بالمؤسسة الوطنية للنفط، في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة نشاط الشركة في ليبيا والمشاريع الاستراتيجية.

مناقشة مشاريع الطاقة المتجددة في ليبيا

ونقل بيان لمؤسسة النفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن الرئيس التنفيذي لـ«إيني» التزام الشركة الكامل بالأنشطة التشغيلية في البلاد. كما ناقش الجانبان تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في ليبيا.

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وأضاف البيان أن الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» رحَّب بخطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج اليومي للبلاد إلى مليوني برميل يوميًا، مؤكداً دعم المؤسسة إلى الوصول لهذا الهدف من أجل المنفعة المتبادلة للطرفين.

وفي التاسع من يونيو الماضي، كشف كلاوديو ديسكالزي، أن استقلال بلاده بالكامل عن الغاز الروسي سيستغرق عامين ونصف، وذلك في وقت تخطط فيه روما لزيادة وارداتها من دول أخرى، على رأسهم ليبيا والجزائر.