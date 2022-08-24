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تعاون فني بين «مركزية» الانتخابات المحلية و«الأحوال المدنية» لتجديد بيانات الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 09:03 مساء
تعاون فني بين «مركزية» الانتخابات المحلية و«الأحوال المدنية» لتجديد بيانات الناخبين
من توقيع اتفاق التعاون الفني بين اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ومصلحة الأحوال المدنية، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
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وقعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأربعاء، اتفاق تعاون فني مع مصلحة الأحوال المدنية، يهدف إلى تزويد اللجنة المركزية بقاعدة بيانات ضمن سعي الطرفين إلى رفع مستويات تبادل المعلومات، وتطوير وتحديث سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.

وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عادل الأشهب، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن، إلى تحقيق التعاون المثمر بين اللجنة المركزية ومصلحة الأحوال المدنية، في مجال تحديث وتدفق المعلومات وبيانات المواطنين إلى سجل الناخبين، عبر منظومات برمجية، وقاعدة بيانات متجددة لحظيًا، تخدم نزاهة الانتخابات المحلية، حسب بيان صحفي صادر عن اللجنة.

لجنة فنية مشتركة بين «مركزية الانتخابات البلدية» ومصلحة الأحوال المدنية
ومن المقرر أن يشكل الجانبان لجنة فنية مشتركة تعمل على تطوير وتجديد بيانات منظومة التسجيل الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، ووصول المعلومة في إطارها الرسمي دون أي تضليل أو تشوية، حسب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

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وأكدت المذكرة تبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني اللازم، الذي بموجبه تتمكن اللجنة المركزية من وضع قاعد بيانات المستهدفين من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وعبر الثمن عن عزم المصلحة تقديم الخدمات الهادفة لترفيع منظومة تسجيل الناخبين وسلامة بياناتها، فضلاً عن تنفيذ الخطط والبرامج الفنية المشتركة بين الجانبين.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، في وقت سابق، فتح قنوات تواصل مع جميع شركائها الأساسيين، وتكثيف جهودها في سبيل تنفيذ الانتخابات المحلية.

من توقيع اتفاق التعاون الفني بين اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ومصلحة الأحوال المدنية، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
من توقيع اتفاق التعاون الفني بين اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ومصلحة الأحوال المدنية، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
من توقيع اتفاق التعاون الفني بين اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ومصلحة الأحوال المدنية، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
من توقيع اتفاق التعاون الفني بين اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ومصلحة الأحوال المدنية، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
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