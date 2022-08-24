لجنة حكومية تراجع مساهمات وزارتين بالمنظمات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن متابعة المساهمات الليبية بالمنظمات الدولية اجتماعًا لمراجعة المساهمات الأساسية للدولة المحالة من الوزارات والمؤسسات العامة.



مساهمات ليبية متأخرة بالمنظمات الدولية

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة بديوان مجلس الوزراء، بحضور كافة أعضائها. وحسب منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، جرى اعتماد المساهمات الواردة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة السياحة، ومراجعة المساهمات الأخرى لعدم استيفائها المستندات المطلوبة.

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يشار إلى أن هذه اللجنة مكلفة معالجة ملف المساهمات الليبية بالمنظمات الدولية المتأخرة لسنوات، وتطلب معالجة إدارية بمشاركة كافة الجهات بالدولة.