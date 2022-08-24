مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول بمنظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، البدء في مشروع تصميم نموذج تجريبي لتدريب العمالة المصرية المتوقع سفرها إلى دولة ليبيا للعمل في مجال التشييد والبناء.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من المنظمة الدولية للهجرة في مصر برئاسة لوران دي بوك مع وزير القوى العاملة المصري الجديد حسن شحاتة، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وزارة القوى العاملة المصرية في بيان أن دراسات سوق العمل أكدت أهمية قطاع التشييد والبناء في ليبيا، وذلك بالتعاون والشراكة مع جهات تدريبية ونقابات عمالية، على أن يجري التوسع في تقديم هذا النموذج حال ثبوت نجاحه.

ليبيا تستهدف استقبال نحو مليوني عامل مصري

وتستهدف ليبيا استقبال نحو مليوني عامل مصري خلال العامين المقبلين، للمشاركة في إعادة الإعمار، وفق تأكيدات وزير العمل الذي أشار إلى أن العمالة المصرية مطلوبة في ليبيا، وستكون اليد التنفيذية للمشروعات الليبية المرتقبة.

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية، بحسب الوزارة.

وأعلنت سفارة ليبيا في بالقاهرة، في فبراير الماضي، التعاقد مع عشر شركات مصرية لإلحاق العمالة بالخارج، في إطار تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من مصر إلى ليبيا.