اللافي: صعوبات تواجه مشاريع الطرق بمختلف البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، وجود بعض الصعوبات التي تواجه مختلف البلديات في مشاريع الطرق.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، لمتابعة ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية، وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعلقة بالقطاع، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

اللافي يؤكد أهمية حسين البنية التحتية للطرق

وأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى «أهمية تحسين البنية التحتية للطرق في كل المدن»، مشددًا على «ضرورة استكمال العديد من المشاريع المتوقفة، والبدء في مشاريع جديدة أخرى في مجال الطرق وخدمات المواصلات، للتخفيف من معاناة المواطنين».

من جهته، شدد الوزير خلال اللقاء على استمرار الزيارات الميدانية، للوقوف على مشاكل البنية التحتية للطرق.

من لقاء اللافي ووزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، 24 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)

من لقاء اللافي ووزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، 24 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)