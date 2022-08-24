«التعليم» تعلن نتائج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لطلاب المدارس الليبية في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

تعلن وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، نتائج شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للدارسين بالمدارس الليبية في الخارج للعام الدراسي 2021- 2022.

وشاركت الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» رابطا لمعرفة النتيجة للدخول عليه اضغط هنا.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدور الأول 79.74%، فمن إجمالي 834 متقدمًا للاختبار نجح 665 طالبًا وطالبة فيما يدخل 169 طالبًا وطالبة الدور الثاني.

بينما نجح 540 طالبًا وطالبة في امتحانات الشهادة الثانوية بالقسم العلمي وذلك من إجمالي 721 طالبًا وطالبة تقدموا للاختبار، بنسبة 74.90%، فيما رسب 67 طالبًا وطالبة، ويدخل 114 طالبًا وطالبة الدور الثاني.

وبالنسبة للقسم الأدبي فقد نجح 46 طالبًا وطالبة بنسبة 85.19% من إجمالي 54 طالبًا وطالبة تقدموا للاختبار، فيما رسب طالبان، ويدخل الدور الثاني ستة طلاب.