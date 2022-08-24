معاناة المهاجرين في ليبيا بين الفشل الأفريقي والرفض الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت وكالة «فرانس برس» الضوء على معاناة المهاجرين واللاجئين في ليبيا، بعدما تركوا بلدانهم الأفريقية التي فشلت في توفير حياة جيدة لهم، ليخاطروا في رحلة الهروب عبر البحر المتوسط، لكن القارة الأوروبية رفضت استقبالهم، وسخرت مواردها لصدهم.

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» بدعم «جهود القوات الليبية لاعتراض قوارب» المهاجرين، عبر استخدام طائرات من دون طيار، فيما روى مهاجرون عبر وسائل الاتصال الاجتماعي عما يلقوه جراء إعادتهم قسرا إلى ليبيا، وكتب حساب «اللاجئون في ليبيا» على موقع «تويتر»، «نعيش في خوف، نعذَّب بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين»، حسب تقرير الوكالة الفرنسية.

وأمس الثلاثاء، نشرت «بوابة الوسط» التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بشأن ما يتعرض له عدد كبير من المهاجرين في ليبيا من «ابتزاز» على يد «سماسرة العمل»، وذلك بحثا عن وظيفة تكفل لهم أجورا تغطي نفقاتهم، لكنهم في النهاية يسقطون ضحايا لهؤلاء الوسطاء، ويتعرضون لجرائم مثل العمل الإجباري وتجارة البشر.

اللوم على الدول الأفريقية

وجاء حسين من السودان إلى ليبيا، على أمل أن يقطع البحر إلى أوروبا، وبالفعل خاض محاولته في أوروبا في العام 2017، إلا أنه جار اعتراضه وإعادته مجددا، ثم احتجُز لمدة 28 ساعة قبل أن يتمكن من الهرب، ليؤول الحال به إلى الشارع، حيث يعمل في مجال البناء مقابل عشرة أو 20 دولارا يوميا.

ويلقي حسين باللوم على الدول الأفريقية أيضا، بجانب أوروبا التي تدفع لوقف الهجرة، فيقول: «على الدول الأفريقية أن تعتني بشعوبها حتى لا يهاجروا. لو كان وضعي جيدا، لما جئت إلى هنا».

لم أرغب بالعودة إلى ليبيا

والتقت الوكالة الفرنسية بمهاجر آخر، يدعى غودوين، يحمل الجنسية النيجيرية، قائلا إنه في خضم حرب العاصمة في طرابلس العام 2019، حاول استقلال قارب مطاطي إلى الساحل الإيطالي، ودفع ستة آلاف دينار مقابل الصعود عليه.

وانطلقت رحلة النيجيري من مدينة الزاوية في جنح الظلام، حيث كان يرسم صورة رومانسية للقارة القديمة، وأنه سيعيش هناك حياة طيبة، لكن الحلم تحول لكابوس حين جرى اعتراض القارب، فيقول: «لم أرغب في العودة إلى ليبيا.. ظننت أنني سأقفز في الماء».

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ويروي كيف نقل إلى الحجز، وطلب من أسرته دفع ثلاثة آلاف دينار لإطلاقه وهو ما فعلوه ليتم إطلاقه، وهو حتى الآن يرغب في تكرار محاولة الهجرة إلى أوروبا.

ومثل غودوين وحسين، يحاول عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الوصول إلى أوروبا كل عام، وغالبا ما يقعون ضحية المتاجرين بالبشر، عندما لا يموتون في البحر.

13 ألف مهاجر أُعيدوا إلى ليبيا

ومنذ يناير الماضي، أعيد نحو 13 ألف مهاجر إلى ليبيا بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وسُجن بعضهم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة التي أبلغت أيضا عن 206 قتلى و712 مفقودا في البحر.

وسُجل العام الماضي إعادة واعتراض أكثر من 32 ألف مهاجر أعيدوا إلى ليبيا، وفق المنظمة ذاتها، وتشير الوكالة الفرنسية إلى «اعتقال المهاجرين في مراكز تسيطر عليها مجموعات مسلحة.. كما توجد مراكز غير قانونية وسرية تخضع لمتورطين في عمليات اتجار بالبشر».

ويعد اعتقال المهاجرين بطريقة «تعسفية ومنهجية»، يتعرضون غالبا لعمليات «قتل واختفاء قسري وتعذيب» أو «عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية»، وفقا للأمم المتحدة.

لكن كل هذا لا يمنع الاتحاد الأوروبي من تقديم الدعم المالي لحرس السواحل الليبيين بهدف منع الوافدين من الوصول إلى السواحل الأوروبية، حسب الوكالة الفرنسية.

وتشير الوكالة إلى نفي السلطات الليبية لجوئها إلى أي عنف. وفي منتصف مايو، أعلنت ليبيا اعتراض ثلاثة آلاف مهاجر في غضون أيام، قدم نحو 300 منهم للإعلام، بينما كانوا يبدون في وضع جيد في أحد مراكز الاحتجاز، الذي صرح المسؤول عنه لوكالة «فرانس برس» قائلا «تُجرى الاعتقالات بحسب التدابير المعمول بها» في البلاد.