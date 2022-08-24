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الشؤون الاجتماعية: صرف 6 أشهر من منحة بدل الإيجار لـ9498 أسرة من مهجري مرزق والمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 02:05 مساء
الشؤون الاجتماعية: صرف 6 أشهر من منحة بدل الإيجار لـ9498 أسرة من مهجري مرزق والمنطقة الشرقية
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع ورئيس لجنة المهجرين، (منصة حكومتنا)
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أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع ورئيس لجنة المهجرين، فرج مجاهد، صرف قيمة ستة أشهر من منحة بدل الإيجار لمستحقيها من مهجري المنطقة الشرقية ومرزق، علمًا بأن قيمة المنحة تقدر بـ1000 دينار شهريًا.

وقال مجاهد إن عدد المهجرين المستحقين للمنحة بلغ 11 ألفًا و427 أسرة بينهم 6726 من المنطقة الشرقية و4701 أسرة من مرزق، وقد جرى صرف قيمة 6 أشهر من المنحة لنحو 9498 أسرة، حسب فيديو بثته صفحة منصة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

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وأوضح رئيس لجنة المهجرين أنه سيجري صرف قيمة ستة أشهر للمهجرين المتبقين وعددهم 1929 بحلول نهاية أغسطس الجاري بعد استكمال الإجراءات، متحدثًا عن مشكلات واجهت اللجنة خلال الصرف تتمثل في أخطاء في أرقام الحسابات والمصارف لكن جرى التغلب عليها.

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