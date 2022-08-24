«المركزي» يوقع مذكرة تفاهم بشأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وحدة المشروعات الصغرى والمتوسطة بمصرف ليبيا المركزي مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة؛ لغرض تهيئة المناخ الملائم لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالأفكار الريادية والإبداعية.

وتهدف هذه المذكرة إلى تحفيز تمويل المشروعات بالاقتصاد الوطني من خلال القطاع المصرفي، باعتبارها قاطرة تقود التنمية الاقتصادية في الاقتصاديات العالمية، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المؤسسي من المصرف المركزي مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، حسب البيان.