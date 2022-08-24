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«المالية» تنظم منتدى شركاء التنمية بالتعاون مع البنك الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 11:39 صباحا
«المالية» تنظم منتدى شركاء التنمية بالتعاون مع البنك الدولي
وزير المالية خالد المبروك خلال كلمته في منتدى التنمية بطرابلس، 24 أغسطس 2022، (صورة من بث مباشر)
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نظمت وزارة المالية منتدى شركاء التنمية في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وشارك في المنتدى مجموعة من القطاعات والمنظمات الدولية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، في كلمة، إن الهدف من المنتدى هو طرح الرؤى والأفكار التي تمكن من إنعاش الاقتصاد الوطني، وتخفيف أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد، ومساعدة ليبيا فنيا ولوجستيا في البدء في تحقيق مبادرة التنمية المستدامة، وحشد الموارد لتحقيق كفاءة الإنفاق.

ودعا المبروك إلى وجود تواصل بين الوزارات والهيئات الحكومية داخل ليبيا والبنك الدولي، مشيرا إلى أن البنك الدولي سبق وقدم الدعم المالي والبرامج التنموية، لكن لم تستكمل نتيجة غياب التواصل.

وتابع: «مجموعة البنك الدولي، خصوصا المسؤولين عن أفريقيا، يقدمون يد العون والمساعدة الفنية واللوجستية، وحتى من حيث التوظيف، فالبنك الدولي لديه خبراء راغبون في توظيف الليبيين في مجموعة البنك».

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