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السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 10:44 صباحا
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.93 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما زاد سعر اليورو إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار من 5.79 دينار أمس.

أسعار العملات العربية
وصعد سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار من 1.31 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.34 دينار، و1.53 دينار، على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، في حين هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.71 دينار من 0.72 دينار أمس.

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