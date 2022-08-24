«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.