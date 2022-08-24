«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الساحل من شحات إلى طبرق.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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