أحوال الطقس اليوم: اعتدال درجات الحرارة على معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد، مع تكاثر للسحب على مناطق أقصى الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و40 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 31 و34 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على المنطقة من الجبل الأخضر إلى طبرق، وظهور ضباب خفيف على مرتفعات الجبل الأخضر آخر الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.