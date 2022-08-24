الدبيبة يوجه الوزراء ورؤساء الهيئات بتوفير المستندات لديوان المحاسبة عند طلب الموافقة على التعاقدات

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى الوزراء ورؤساء الهيئات بتوفير المستندات عند طلب الموافقة على التعاقدات من ديوان المحاسبة.

جاء ذلك في كتاب لوزير الدولة لشؤون الحكومة، عادل جمعة، إلى رؤساء ومدراء الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والمراكز وما في حكمها، حسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ولفت الكتاب إلى منشور رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رقم 3 للعام 2022، بشأن الالتزام بضوابط التعاقد واستيفاء إجراءاتها، والمتضمن ملاحظات الديوان حيال عدم إرفاق الجهات جميع المستندات والإجراءات عند طلب الحصول على الموافقة المسبقة على التعاقدات، مما أدى إلى تأخر البت فيها بالوقت المناسب.

زيادة الشفافية بشأن الإنفاق الحكومي

وأمس الثلاثاء، بحث الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، جهود الإفصاح والشفافية بشأن الإنفاق الحكومي.

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وأكد الدبيبة ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية في كل المصروفات، والالتزام بتنفيذ الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى دور المصرف المركزي باعتباره المستشار الاقتصادي للدولة، وإسهامه في حلحلة المشكلات والصعوبات التي تواجه الحكومة من أجل تقديم الخدمات لكل مناطق ليبيا دون استثناء.