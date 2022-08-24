المسماري يوضح ملابسات تدمير «الطائرة المجهولة» بضواحي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن الطائرة التي أُسقطت قرب بنينا في بنغازي «لم تكن طائرة تصويري مثلما تحدث البعض، بل هي طائرة مقاتلة تحمل صواريخ دخلت الأجواء الليبية».

وشرح المسماري في مداخلة مع قناة «الحدث» السعودية، ملابسات التعامل مع الطائرة منذ اللحظات الأولى، لافتا إلى أنهم تعاملوا معها «على أساس هدف صديق»، من خلال الاتصال ببرج الطيران المدني والقواعد الجوية، لكن «لم تكن لديهم معلومات»، لذلك جرى التعامل معها على أنها «مجهولة الهوية، ومن ثم إلى طائرة معادية، حسب أعراف الدفاع المدني، وجرى بتدميرها».

المسماري: الطائرة كانت تنوي القيام بعمل عدائي ضد هدف عسكري في بنغازي

وأوضح أن «هذه الطائرة دخلت العمق الاستراتيجي للقيادة العامة، وكانت تنوي القيام بعمل عدائي ضد أحد الأهداف الرئيسية للقوات المسلحة العربية الليبية في ضواحي مدينة بنغازي، ولكن قوات الدفاع الجوي تمكنت من التعامل معها وتدميرها».

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وأشار إلى أن «اللجنة الفنية لم تصدر أيَّ تقرير عن حول هذه الطائرة»، مشيرًا إلى أنه «رغم وجود تشابه كبير بينها وبين الطائرة الأميركية، ولكن الطائرة الأميركية تملكها أكثر من دولة»، لذلك لا يعرفون الجهة التي أرسلت هذه الطائرة، وسيصدر تقريرًا كاملاً من اللجنة الفنية.