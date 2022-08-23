اللافي يتسلم مقترحات من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني لتحقيق الاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، عددًا من المقترحات والخطط والبرامج، التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي، بأن اللافي ناقش مع ممثلي المجتمع المدني تعزيز دورها في هذه المرحلة، بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن العام.

اللافي يطالب بضرورة تنظيم أداء منظمات المجتمع المدني وفق أسس قانونية

وأكد اللافي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، في تحقيق الاستقرار، مطالباً بضرورة تنظيم أدائها، وفق أسس قانونية وإدارية تكفل نجاحها في خدمة البلاد.

كما تطرق اللقاء لـ«مشروع المصالحة الوطنية والخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، بإعلانه الرؤية الاستراتيجية للمصالحة التي تهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان».

- المنفي يبحث مع أعضاء المجتمع المدني في غريان ملف المصالحة الوطنية

- المنفي يناقش توحيد ووضع اللائحة الداخلية بمفوضية المجتمع المدني

مقترحات وخطط وبرامج

واستعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني أمام اللافي عددًا من المقترحات، والخطط والبرامج «التي يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار الشامل، الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي».

وأكد اللافي وضع المقترحات محل دراسة من قبل المختصين في المجلس الرئاسي، ومجلس التخطيط الوطني لبلورتها والاستفادة منها.

جانب من لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الثلاثاء 23 أغسطس 2022 (المجلس الرئاسي)