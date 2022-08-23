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النائب العام يوضح لقناة «الوسط» الإجراءات المتخذة ضد مسربي امتحانات الثانوية العامة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 11:15 مساء
النائب العام يوضح لقناة «الوسط» الإجراءات المتخذة ضد مسربي امتحانات الثانوية العامة
المستشار الصديق الصور في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 23 أغسطس 2022 (لقطة من الشاشة)
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وقال النائب العام المستشار الصديق الصور، إن مكتبه تلقى بلاغًا من إدارة التقويم والامتحانات بشكل شفهي بوجود خرق داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة، أدى إلى تسريب الأسئلة وحلها وإعادتها مرة أخرى إلى الطلبة، وهو ما يُشكِّل جريمة غش، والإضرار بالمصلحة العامة.

وأوضح الصور في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، أن مكتب النائب العام تفاعل مع البلاغ بشكل عاجل، بالتنسيق مع إدارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية، حيث توصَّل الاستدلال الفني إلى الأشخاص المتهمين، وجرى ضبط أحدهم، وجارٍ ضبط الآخرين.

النائب العام إحالة مدرسين وموظفين للتحقيق الإداري
وتابع النائب العام: «هناك قصور في لجنة مراقبة الامتحان؛ نظرًا لأن المسألة تبدأ من داخل قاعات الامتحانات، لو لم يكن هناك تقصير وإهمال لم يحدث هذا الخرق، والإجراءات ستطول المراقبين، بعد تحديد أسماء الطلبة المستفيدين من الغش، وجرى تحرير محاضر لهم، والتي تصل عقوبتها إلى الحرمان من الامتحان».

وأعلن المستشار الصديق الصور عن إحالة كثير من الموظفين والمدرسين إلى التحقيق الإداري، وقد تصل إلى التحقيق الجنائي في حال ثبوت التقصير والإهمال وإساءة استعمال السلطة، مختتما: «التحقيقات ستطال الجميع».

- النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

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