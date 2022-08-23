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مصر: 63 ألف طن إجمالي الصادرات الزراعية إلى ليبيا.. ولا إخطارات برفض أية شحنات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 08:28 مساء
مصر: 63 ألف طن إجمالي الصادرات الزراعية إلى ليبيا.. ولا إخطارات برفض أية شحنات
شعار وزارة الزراعة المصرية. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا نحو 63 ألفًا و181 طنًا، وذلك حتى منتصف أغسطس الجاري، على ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة الزراعية واستصلاح الأراضي المصرية ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، مؤكدة أن الجانب المصري لم يتسلم أية إخطارات من الجانب الليبي بشأن رفض بعض الشحنات.

وبينما أكدت عدم فحص أو تصدير أية شحنات زراعية سواء فلفل أو غيره عبر منفذ السلوم إلى ليبيا، نقلت الوزارة المصرية في بيان، عن رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أحمد العطار، قوله إنه جرى تصدير 9 شحنات من الفلفل إلى ليبيا دون إخطار الجانب المصري رسميًا من الجانب الليبي برفض أي شحنات حتى الآن.

وقال العطار: «لم يتم فحص أو تصدير أية شحنات زراعية سواء فلفل أو غيره من منفذ السلوم إلي ليبيا للشركة المذكور اسمها في البيانات المنسوبة إلى السلطات الليبية والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أن هذه الشحنة المشار إليها لم تصدر بالطرق القانونية».

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مصر تعلق على رفض شحنات في ليبيا
وبالنسبة لمحصول الجوافة، أشار العطار إلى أنه لم يتم تصدير أية شحنات لمحصول الجوافة إلى ليبيا نهائيًا منذ بداية هذا العام وحتى اليوم، لافتًا إلى أن كل ما يثار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول رفض شحنات جوافة مصرية من قبل الحجر الزراعي بليبيا، «ليس له أي أساس من الصحة».

وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري، أن حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا، متميزة، ولا تواجه أية عوائق، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال العام 2020 نحو 61 ألفًا و900 طن، وخلال العام 2021 نحو 89 ألفًا و795 طنًا.

والخميس الماضي، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة جوافة طازجة قادمة من مصر؛ معللًا ذلك بعدم احتفاظ العينة بخائصها ووجود تعفن ورائحة كريهة. وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشحنة المكونة من 500 صندوق، من إنتاج شركة «غنيم»، وصلت منفذ امساعد البري، لكن جرى رفضها.

وبعدها بيومين، أعلن المركز رفض شحنة معجون طماطم قادمة من مصر؛ بسبب مخالفة العينة للمواصفات الليبية لارتفاع نسبة الملوحة، وأفاد في بيان، بأن الشحنة المكونة من أربعة آلاف صندوق، من إنتاج شركة إربيلا «Arbella»، وصلت منفذ امساعد البري، لكن جرى رفضها.

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