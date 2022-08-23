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تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 08:09 مساء
تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة
رئيس مجلس إدارة مجموعة «قرنفل» التركية مرتضى قرنفل (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت تركيا اعتزامها توسيع شبكة الرحلات البحرية إلى ليبيا، لتشمل إسطنبول باتجاه بنغازي ومصراتة معًا، مؤكدة أن هذا الأمر على قائمة أولويات أهدافها خلال المرحلة المقبلة.

وتشير مجموعة «قرنفل» التركية التجارية، في بيان، إلى أن حجم التبادل التجاري مع ليبيا بلغ 3.6 مليار دولار بالرغم من انعدام الاستقرار.

ليبيا بوابة العالم إلى أفريقيا
وشددت المجموعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، على أهمية التبادل التجاري مع ليبيا، معتبرة أن ذلك يعد انخراطًا في التجارة مع أفريقيا في الوقت نفسه، نظرًا للموقع الجيوستراتيجي الذي تتمتع به ليبيا، حيث تعد بوابة العالم إلى أفريقيا وبوابة أفريقيا تجاه العالم.

- تعويل تركي على اختراق أفريقيا اقتصاديا عبر إبرام اتفاقات تجارية جديدة مع ليبيا

4 رحلات شهريا بين إسطنبول ومصراتة
وبعدما أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة «قرنفل» التركية مرتضى قرنفل، عن سعادته إزاء استئناف الرحلات البحرية بين إسطنبول ومصراتة بعد انقطاع 25 عامًا، قال إنهم يقومون بتسيير 4 رحلات شهريًا.

يشار أن تركيا تعول على ليبيا لرفع حجم التبادل التجاري القائم مع دول القارة الأفريقية، الذي وصل حاليًا إلى 28 مليار دولار، حيث تخطط لرفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى عبر إبرام اتفاقات تجارية جديدة.

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