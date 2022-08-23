6 جرائم قتل خلال 3 أيام في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، تسجيل ست جرائم قتل، وواقعة خطف واحدة، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في نطاق طرابلس، وفق نشرة الجرائم اليومية لمكتب البحث الجنائي.

وأفادت النشرة، المنشورة على صفحة المديرية على «فيسبوك»، بأنها سجلت 34 واقعة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، من بينها ست وقائع قتل، وواقعة خطف واحدة، وثماني وقائع سرقة بالإكراه، وواقعة تزوير واستعمال وثائق مزورة، وست سرقات، وواقعتا سرقة سيارات، وأربع وقائع سرقة من داخل سيارات وواقعة خيانة أمانة.

وأكدت المديرية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه جميع الوقائع الإجرامية آنفة الذكر من ضبط وإحالة لجهات الاختصاص.

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تزايد جرائم القتل

وخلال الفترة الماضية رصدت تقارير دولية تزايد جرائم القتل في المدن الليبية، وهو ما أرجعه مراقبون إلى عدم التعامل بحزم مع مرتكبي تلك الجرائم، مع وجود 20 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا خارج الإطار الرسمي.

ويفيد مؤشر الجريمة العالمية بأن ليبيا تأتي في المركز الأول في شمال أفريقيا، مع انتشار السلاح، بما يصل إلى ثلاث قطع لكل شخص، والذي أدى إلى وقوع 137 حالة قتل خلال خمسة أشهر، بحسب إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة.