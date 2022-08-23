«الإمداد الطبي»: مصل العقرب متوافر في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

يتوافر حاليًا مصل العقرب في مخازن الإمداد بمدينة سبها، على ما أفاد مدير جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الجنوبية، عبدالله عبدالنبي.

وقال عبدالنبي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن جهاز الإمداد سيقوم بتسليم المصل إلى المستشفيات والمراكز الصحية في الجنوب، وذلك حسب الإجراءات.

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وفي يونيو الماضي، أكد عبدالنبي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن جهاز الإمداد الطبي بالجنوب يعاني نقصًا شديدًا فى مصل العقرب هذا العام، إذ «تسلم نحو 100 جرعة فقط، وجرى توزيعها على المرافق الصحية فى الجنوب بأعداد بسيطة جدًا».

وتتزايد أعداد الإصابات بلدغات العقارب في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، ويستحوذ شهر أغسطس على نصيب الأسد، إذ تقول مديرة مركز «النور»، خديجة عنديدي، وهي مسعفة ومعالجة للدغات العقرب فى مدينة أوباري: «نستقبل بين 20 و35 حالة في الأسبوع».