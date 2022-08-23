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الكبير يستعرض مع الدبيبة جهود الإفصاح والشفافية للإنفاق الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 05:48 مساء
الكبير يستعرض مع الدبيبة جهود الإفصاح والشفافية للإنفاق الحكومي
لقاء الدبيبة والكبير بحضور وليد اللافي ومصطفى المانع، 23 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة)
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استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، جهود الإفصاح والشفافية بشأن الإنفاق الحكومي، وذلك في اجتماع عُقِد بديوان مجلس الوزراء بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة وليد اللافي، ومستشار محافظ المصرف المركزي، مصطفى المانع. 

وخلال اللقاء، عرض الكبير أهم ملاحظات المصرف المركزي حسب التقرير الشهري الصادر عنه، والذي يهدف من خلاله إلى الإفصاح والشفافية وتوضيح كل المصروفات الحكومية، لافتًا إلى أن المصرف سيعمل على متابعة الإنفاق وتنفيذ أذونات الصرف اللازمة، في الأبواب الأول والثاني والرابع بهدف تسيير العمل الإداري والحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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بدوره، أكد الدبيبة ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية في كل المصروفات، والالتزام بتنفيذ الخدمات الأساسية للمواطنين، مشددًا على دور المصرف المركزي باعتباره المستشار الاقتصادي للدولة، والمساهمة في حلحلة المشكلات والصعوبات التي تواجه الحكومة من أجل تقديم الخدمات لكل مناطق ليبيا دون استثناء.

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