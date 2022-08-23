«الكهرباء»: عودة التيار إلى صبراتة بعد صيانة الصندوق المغذي لجزيرة النخلات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، صيانة الصندوق المغذي لجزيرة النخلات بمدينة صبراتة، وإعادة التيار إلى المنطقة.

وانقطع التيار الكهربائي عن مناطق في صبراتة بعدما اصطدمت سيارة بالصندوق المغذي لجزيرة النخلات، وعلى إثره أجرت فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع صبراتة صيانته وإعادة التيار، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وفي 12 أغسطس، أعلن الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، الوصول بالقدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء إلى 5900 ميغاوات دون دخول الوحدات بالمشاريع الاستعجالية.

صيانة الصندوق المغذي لجزيرة النخلات، 23 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)