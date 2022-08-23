المنفي يوجه بتقديم مساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد.

وكلف المنفي الحكومة بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات للسفارة الليبية بالخرطوم لتنفيذ هذه المهمة، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس، اليوم الثلاثاء.

83 ضحية جراء الفيضانات في السودان

وأمس الإثنين، أعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الاستنفار والطوارئ بسبب كوارث السيول والفيضانات التي طالت ست ولايات، فيما كشف الدفاع المدني في السودان تسجيل 83 حالة وفاة جراء الفيضانات، إضافة إلى انهيار أكثر من 40 ألف منزل.

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ودفع الجيش السوداني، بآليات ثقيلة لمنطقة النيل الأبيض لسد الترع ومنع توسع الفيضانات التي غمرت مدنا بأكملها وأغرقت العشرات وشردت الآلاف.