وفاة العضو السابق بهيئة صياغة مشروع الدستور حمزة عبدربه حماد

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي العضو السابق بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، حمزة عبدربه حماد المنفي، أمس الإثنين، إثر تعرضه لصعقة كهربائية بمدينة طبرق.

وقال مصدر من عائلته إن حمزة تعرض لماس كهربائي، وجرى نقله إلى مركز طبرق الطبي لكنه وصل ميتا، ورجح الأطباء سبب الوفاة إلى قوة الصدمة الكهربائية.

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ورشح حمزة عبدربه عضوا لهيئة الدستور عن مدينة طبرق ليباشر عمله من مدينة البيضاء قبل أن يُجرى استبعاده بعد اعتماد مقعد المرأة عن دوائر طبرق ودرنة والقبة، لتفوز بالمقعد مريم الشاعري، لتكون ممثلة ثانية عن مدينة طبرق رفقة الأول مراجع علي نوح.

كما عمل حمزة عبدربه عضوا بهيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة طبرق، وكان يحضر للدكتوراه في القانون بإحدى الجامعات التركية.

العضو السابق لهيئة صياغة مشروع الدستور، حمزة عبدربه حماد. (بوابة الوسط)

العضو السابق لهيئة صياغة مشروع الدستور، حمزة عبدربه حماد. (بوابة الوسط)