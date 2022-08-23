السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.94 دينار مقابل 4.91 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.79 دينار من 5.81 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 4.89 دينار مقابل 4.93 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وزاد سعر الريال السعودي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، وبالمثل الدرهم الإماراتي الذي سجل 1.34 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، فيما انخفض الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، في حين هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.71 دينار من 0.72 دينار أمس.