52 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت ليبيا 52 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 97 حالة شفاء من الفيروس أمس الإثنين.

جاء ذلك بعد فحص 195 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 143 عينة، وإيجابية 52 عينة بنسبة 26.6% من إجمالي العينات المفحوصة، وكان النصيب الأكبر من الإصابات في العاصمة طرابلس بواقع 25 حالة، حسب التحديث اليومي للوضع الوبائي في ليبيا الصادر عن مركز مكافحة الأمراض، الثلاثاء.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 506 آلاف و654 حالة بينها 499 ألفًا و619 شفاء و599 نشطة و6436 وفاة.