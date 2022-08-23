«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق بسبب الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق جراء سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة، وشمالية غربية إلى شمالية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.