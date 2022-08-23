أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم الثلاثاء على مناطق الشمال الشرقى، وتكون جيدة على الجبل الأخضر، مصحوبة بخلايا رعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن مركز الأرصاد تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و41 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا نهار اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من زليتن حتى سرت، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 31 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم وتكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر، تصحبها خلايا رعدية، قد تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية، واحتمال سقوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا علي الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.