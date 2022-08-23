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وصول أكثر من 1500 أسطوانة من غاز الطهي إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 01:27 صباحا
وصول أكثر من 1500 أسطوانة من غاز الطهي إلى سرت
أسطوانات غاز طهي في ليبيا, (الإنترنت)
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أعلن مراقب الاقتصاد والتجارة بسرت حسن عون الله وصول أكثر من 1500 أسطوانة من غاز الطهي إلى مدينة سرت قادمة من مستودع الوسطى لشركة البريقة مصراتة.

وقال عون الله لـ«بوابة الوسط» إن آلية التوزيع من خلال ثلاثة نقاط بيع بإشراف مراقبة الاقتصاد سرت وبالتعاون مع الحرس البلدي، موضحا أن سعر الاستبدال للأسطوانة خمسة دنانير.

- انفراجة في أزمة غاز الطهي بسرت بعد وصول شحنة تحوي 1500 أسطوانة

تجدر الإشارة إلى أن المدينة كانت تعاني منذ أيام جراء أزمة نقص الغاز، حيت وصل سعر الاستبدال لأسطوانة الغاز بالسوق السوداء إلى أربعين دينارًا.

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