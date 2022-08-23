وصول أكثر من 1500 أسطوانة من غاز الطهي إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن مراقب الاقتصاد والتجارة بسرت حسن عون الله وصول أكثر من 1500 أسطوانة من غاز الطهي إلى مدينة سرت قادمة من مستودع الوسطى لشركة البريقة مصراتة.

وقال عون الله لـ«بوابة الوسط» إن آلية التوزيع من خلال ثلاثة نقاط بيع بإشراف مراقبة الاقتصاد سرت وبالتعاون مع الحرس البلدي، موضحا أن سعر الاستبدال للأسطوانة خمسة دنانير.

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تجدر الإشارة إلى أن المدينة كانت تعاني منذ أيام جراء أزمة نقص الغاز، حيت وصل سعر الاستبدال لأسطوانة الغاز بالسوق السوداء إلى أربعين دينارًا.