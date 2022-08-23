في لقاء مع أعيان الجنوب.. الدبيبة يوجه بتنفيذ خطة مشروعات أساسية سنوية

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، كافة مؤسسات الدولة بضرورة وضع خطة سنوية لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية، التي تساهم في حل المشاكل الأساسية التي تواجه المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مساء الاثنين، بديوان مجلس الوزراء، مع أعيان ومشايخ المنطقة الجنوبية، بحضور نائبه رمضان أبوجناح، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن الجنوب.

أعيان الجنوب يعرضون مشاكل المنطقة

وتحدث مجلس القبائل ومدن فزان عن أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيشها المنطقة من نقص في الخدمات الأساسيةوالوقود والطرق، وضرورة وضع حلول جذرية لهذه المشاكل التي تعاني منها فزان منذ سنوات طويلة.

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وأكد أبو جناح أن حادثة بنت بية وضعت كل أهل فزان في موقف يحتاج وضع الحلول العاجلة للمشاكل الأساسية. في حين شدد الدبيبة على أنه «لن يكون إلا مع أهل فزان بكافة مكوناتهم، والذي يحتاج إلى تكاتف وتعاضد كافة المكونات الإدارية والأمنية والاجتماعية بالمنطقة».

أعيان الجنوب في لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونائبه رمضان أبوجناح (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونائبه رمضان أبوجناح خلال لقاء مع أعيان الجنوب (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أعيان الجنوب في لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونائبه رمضان أبوجناح (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أعيان الجنوب في لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونائبه رمضان أبوجناح (صفحة الحكومة على فيسبوك)