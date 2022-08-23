إدريس: توافر جميع تطعيمات الأطفال الإجبارية بسرت ونقص أدوية السكر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت محمد إدريس، توافر جميع أنواع تطعيمات الأطفال الإجبارية من سن المواليد حتى عمر 18 شهرًا، وذلك في المراكز والوحدات الصحية ببلدية سرت وضواحيها.

لكنه أشار في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن أدوية السكر بأنواعها لم تصل إلى سرت، منذ آخر طلبية في شهر مارس الماضي، لافتا إلى معاناة مرضى السكر في جراء نقص أدوية مرض السكري.

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وفي 11 أبريل الماضي، تسلمت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري، تحتوي على حقن 30\70 وإبر وأقلام، جرى توزيعها على مرضى السكري، وفقًا لنوعية الدواء المخصص لكل مريض.