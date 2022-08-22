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مؤسسة النفط: جميع رحلاتنا وصلت وجهاتها النهائية بسلامة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 11:57 مساء
مؤسسة النفط: جميع رحلاتنا وصلت وجهاتها النهائية بسلامة
إحدى طائرات شركة طيران النفط (صفحة الشركة على فيسبوك)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، خط سير رحلات طيران النفط على مدار اليوم الإثنين، والتي قالت إنها وصلت جميعها إلى وجهاتها النهائية بالسلامة.

ثلاث رحلات لشركات النفط
وأشارت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن الخط الأول كان لطائرة نوع «امبراير»، وكان خط سيرها (معيتيقة- أبو الطفل- بنينا- أبو الطفل- معيتيقة).

أما الطائرة الثانية نوع «داشيت»، فخرجت من معيتيقة إلى مرسى البريقة ثم العودة إلى معيتيقة. والثالثة نوع «توين أوتر»، وخرجت من حقل 103 ثم الراقوبة والتحدي والبريقة والعودة لحقل 103.

- مؤسسة النفط تنفي تبعية الطائرة التي سقطت قرب قاعدة بنينا لأي من شركاتها
- القيادة العامة: الطائرة المدمرة قرب بنينا كانت مسلحة بصاروخين

تدمير طائرة قرب بنينا
وفي وقت سابق اليوم، نفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط، الأخبار التي جرى تداولها عن سقوط طائرة تحمل ركابًا من الحقول النفطية إلى بنغازي تتبع لشركة الخليج العربي أو طيران النفط أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك، بعدما أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب، أن وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة استهدفت طائرة مجهولة بالقرب من قاعدة بنينا ببنغازي وأسقطتها.

ولاحقًا، قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور إن «قوات الدفاع الجوي التابعة لقطاع الدفاع الجوي في بنغازي تمكنت من تدمير طائرة مسيَّرة مجهولة الهوية، مسلحة بعدد 2 صواريخ بعد اختراقها المجال الجوي، حيث جرى اكتشافها جنوب غرب منطقة بنينا عند الساعة 16:53، وجرى التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها عند الساعة 17:05 قبل تنفيذ مهامها».

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