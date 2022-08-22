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«اللواء 444»: استعادة مزرعة مواطن من تشكيل مسلح بمنطقة صلاح الدين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 11:28 مساء
«اللواء 444»: استعادة مزرعة مواطن من تشكيل مسلح بمنطقة صلاح الدين
جانب من استعادة مزرعة مواطن استولى عليها تشكيل مسلح (اللواء 444 قتال)
alwasat radio

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، عن استرجاع مزرعة مواطن، استولى عليها تشكيل مسلح بمنطقة صلاح الدين، منذ أكثر من عقد.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مفارزه أعادت مساء اليوم مزرعة لصاحبها الذي يدعى (م، ب) بعد مضي أكثر من عقد على على استيلاء أحد التشكيلات المسلّحة عليها بالقوة في منطقة صلاح الدين.

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وأضاف أن مفارز «لن تدّخر جهداً في خدمة المواطنين وإرجاع الحقوق ورد المظالم لأصحابها بكل ما تستطيع من قوة».

تسليم المزرعة للمواطن بعد استعادتها (اللواء 444 قتال)
تسليم المزرعة للمواطن بعد استعادتها (اللواء 444 قتال)
جانب من استعادة مزرعة مواطن استولى عليها تشكيل مسلح (اللواء 444 قتال)
جانب من استعادة مزرعة مواطن استولى عليها تشكيل مسلح (اللواء 444 قتال)
جانب من استعادة مزرعة مواطن استولى عليها تشكيل مسلح (اللواء 444 قتال)
جانب من استعادة مزرعة مواطن استولى عليها تشكيل مسلح (اللواء 444 قتال)
جانب من استعادة مزرعة مواطن استولى عليها تشكيل مسلح (اللواء 444 قتال)
جانب من استعادة مزرعة مواطن استولى عليها تشكيل مسلح (اللواء 444 قتال)
جانب من استعادة مزرعة مواطن استولى عليها تشكيل مسلح (اللواء 444 قتال)
جانب من استعادة مزرعة مواطن استولى عليها تشكيل مسلح (اللواء 444 قتال)
جانب من استعادة مزرعة مواطن استولى عليها تشكيل مسلح (اللواء 444 قتال)
جانب من استعادة مزرعة مواطن استولى عليها تشكيل مسلح (اللواء 444 قتال)
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