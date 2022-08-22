الدبيبة يرد على ديوان المحاسبة بشأن تضخم الملاكات الوظيفية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته «لم تقم بالتعاقد أو تعيين أي موظفين جدد، ولكن تعالج رواتب الموظفين الذين يعملون منذ سنوات دون الحصول على حقوقهم».

جاء ذلك في خطاب ردًا على كتاب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رقم 574919 في العاشر من أغسطس الجاري، الذي تضمن ملاحظات بشأن التضخم في الملاكات الوظيفية وأعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال الدبيبة إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «لم تكن طرفًا في ملف أذونات التعاقد والإفراجات المتعلقة بها، خلال الأعوام (2014-2015 - 2016- 2017 - 2018)، التي أُسند اختصاص البت فيها لديوان المحاسبة من خلال إعطاء الإذن والموافقة على استكمال إجراءات التعاقد من قبل الجهات العامة، الذي جرى دون اعتماد ملاكات وظيفية للوحدات الإدارية».

الدبيبة: وزارتا الخدمة المدنية والعمل والتأهيل لم تردا علينا

وردًا ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عدد من الإجراءات الفنية والقانونية التي تخص وزارة الخدمة المدنية، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن مجلس الوزراء أصدر تعميمًا سابقًا بضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة وتنفيذ توصياته الصادرة عن تقييمه للوزارات، مستدركًا: «لم ترد إلينا سابقًا أية توصيات تتعلق بوزارتي الخدمة المدنية والعمل والتأهيل، الأمر الذي نرى فيه ضرورة قيام إداراتكم المختصة بعقد اجتماعات فنية مع الوزارتين وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، من خلال وضع آلية وطنية لهذا الملف، تشمل إعداد منظومة مركزية لقاعدة البيانات للعاملين بالدولة وتنظيم الملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية».

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لا تعيينات دون تنسيق مسبق

وأرفق الدبيبة بخطابه لرئيس ديوان المحاسبة، تعميم مجلس الوزراء رقم 12437 المؤرخ في 22 مايو الماضي، بشأن عدم القيام بأية إجراءات لشغل الوظائف إلا بعد التنسيق مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتأهيل.

الدبيبة: تعيينات عشوائية خلال السنوات الماضية

وقال رئيس حكومة الوحدة إن التعيينات العشوائية جرت خلال السنوات الماضية، و«أمام مرأى ومسمع كل الجهات الرقابية، ونحن اليوم نعالج أوضاع موظفين ليبيين متعاقد معهم، وفق صحيح القانون، وصرف رواتبهم يكفله القانون».

توصيات ديوان المحاسبة

وفي خطابه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، طالب رئيس ديوان المحاسبة وزارة الخدمة المدنية بإلزام جميع الجهات الحكومية بإعداد تصور للهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية وفق الاحتياجات الفعلية لهذه الوحدات، داعيًا الحكومة إلى عدم التوسع في إنشاء أجسام إدارية ومنحها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بما يتنافى مع سياسات إصلاح مشكلة تضخم أعداد العاملين.

كما طالب بتفعيل دور مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي صاحب الاختصاص الأصيل في رسم سياسات الدولة وخططها وبرامجها، ومن ضمنها اقتراح استحداث الهيئات والمؤسسات والمصالح، والعمل على إعداد منظومة مركزية تنظم قواعد بيانات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وحث وزارة الخدمة المدنية على تفعيل مكتب التخطيط الاستراتيجي والتمييز المؤسسي نظرًا لأهميته.