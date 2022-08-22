بحضور الدبيبة ورئيس المخابرات.. اجتماع لمتابعة خطة جهاز الحرس البلدي

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع مديريات الحرس البلدي؛ لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية للجهاز، وعلاقته مع وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي والمركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية.

اجتماع موسع

حضر الاجتماع، الذي عُقد بديوان مجلس الوزراء، رئيس المخابرات الليبية الفريق حسين العائب، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

كما حضر اللقاء مديرو مديريات أجهزة الحرس البلدي في طبرق صالح حمد، ودرنة سعود صالح، وبنغازي ونيس أدم، وطرابلس رمزي جماعة، ومصراتة مصطفى علي، والزاوية حسين عبدالسلام.

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الدبيبة يوجه بمتابعة المخابز والمصحات

وأعرب الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع، عن تقديره للعمل الذي يقوم به الحرس البلدي في الظروف الحالية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بصحة المواطن من خلال متابعة المخابز والمصحات، وكذلك متابعة الأسعار في المحلات التجارية.

الحويج: توحيد الأسعار بالمصحات

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن متابعة المصحات من خلال الأسعار والخدمات يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى عقد لقاء مع اتحاد المصحات الليبية، والاتفاق على ضرورة توحيد الأسعار من خلال لجنة فنية تتكون من أطباء وزارة الصحة، ومشاركة المصحات الخاصة بحيث تكون مقبولة ولها معايير واضحة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماع متابعة خطة جهاز الحرس البلدي (صفحة الحكومة على فيسبوك)

صورة جماعية على هامش اجتماع متابعة خطة جهاز الحرس البلدي (صفحة الحكومة على فيسبوك)