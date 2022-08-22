شاهد في «وسط الخبر»: مرشحان لخلافة الحافي في رئاسة المحكمة العليا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على الخلافات الحادثة بين المحكمة العليا ومجلس النواب، على خلفية تعديل الأخير نظام المحكمة، وهو ما خلق أزمة انقسام جديدة في صلب السلطة القضائية التي ظلت متماسكة طوال السنوات الماضية.

وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، نهاية الأسبوع الماضي، تفعيل الدائرة الدستورية بها، وذلك بعد يومين من قرار مجلس النواب تعيين مستشارين بالمحكمة العليا، وتعديل قانون المحكمة.

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واليوم الإثنين، أدى مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب، بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، ونائبه الأول فوزي النويري، وعدد من النواب بينهم إبراهيم الزغيد.

وفي وسط الجدل المثار حول هذه الخطوة، يبقى مصير رئيس المحكمة العليا محمد الحافي مجهولًا، إذا ما بلغ سن التقاعد، مع توافر رغبة في مجلسي النواب والدولة على تغييره، فيما تشير المعلومات داخل الأوساط القضائية إلى أن خلافة الحافي تنحصر بين عبدالله أبو رزيزة الذي رشحته الجمعية العمومية للمحكمة العليا وراسلت مجلس النواب بخصوصه، ورئيس محكمة استئناف سبها ورئيس جهاز الخبرة القضائية محمد الحضيري.

إزاء ذلك، فتح البرنامج نقاشًا حول القضية، مع كل من أستاذ القانون الدولي حسين بالخير، والقانوني والباحث السياسي رمضان التويجري.



