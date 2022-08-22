المشروعات الإسكانية المتوقفة على طاولة شكشك والغاوي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي إجراءات تنفيذ المشروعات الاسكانية المتوقفة، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وناقش الاجتماع الذي حضره مديرو الإدارات المختصة من الديوان والوزارة جهود استكمال المشروعات المتوقفة عن طريق توفير التمويل المالي خارج الميزانية العامة للدولة من خلال إبرام اتفاق مشاركة أو استثمار عقاري بين القطاعين العام والخاص.

مبادرة استكمال المشروعات الإسكانية

واستعرض الجانبان المتطلبات والإجراءات القانونية المتخذة من وزارة الإسكان والتعمير لاستكمال تلك المشاريع والوقوف على تلك المتطلبات في إطار ضمان تنفيذ هذه المبادرة لاستكمال المشروعات الإسكانية.

وأكد شكشك أهمية هذه التجربة لما لها من آثار إيجابية على كافة الأصعدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين وتشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وجرى الاتفاق على عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع بوزارة الإسكان والتعمير مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة المتمثلة في مصلحة أملاك الدولة ومصلحة التسجيل العقاري ومصرف الادخار والاستثمار العقاري، لاستكمال دراسة كافة الإجراءات والمراحل المتعلقة بتفعيل هذه المبادرة من خلال آلية عمل واضحة ومحددة.