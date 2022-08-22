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«حكومة الوحدة»: معالجة أوضاع 7 آلاف موظف بقطاع النفط.. وتنفيذ زيادة الرواتب بأغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 07:31 مساء
«حكومة الوحدة»: معالجة أوضاع 7 آلاف موظف بقطاع النفط.. وتنفيذ زيادة الرواتب بأغسطس
جانب من اجتماع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن رواتب شهر أغسطس للعاملين بقطاع النفط شملت الزيادة الواردة بقرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى معالجة أوضاع 7 آلاف موظف لم يتقاضوا رواتبهم خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بديوان مجلس الوزراء، وذلك من أجل متابعة الخطوات المتخذة من وزارتي المالية والتخطيط لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب العاملين بالقطاع النفطي، وبحث سبل معالجة أوضاع الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات.

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وأفادت الوزارات المختصة، خلال الاجتماع، بأن رواتب شهر أغسطس للعاملين بالقطاع شملت الزيادة الواردة بالقرار، لافتة إلى أن العمل جارٍ لمعالجة بقية الصعوبات التي تواجه هذا الملف، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وفي العاشر من أغسطس الجاري، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صرف 43% من المخصصات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بواقع 14 مليارًا و894 مليونًا و926 ألفًا و874 دينارًا، من بين إجمالي الميزانية المقدرة بـ34 مليار دينار.

وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع عقد وقتها لمتابعة تنفيذ الميزانية، إن الميزانية تستهدف معالجة الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في القطاع، وسداد الالتزامات القائمة على المؤسسة، وإطلاق خطة تنموية، من أجل تحقيق المستهدف المتمثل في تحقيق زيادة الإنتاج.

جانب من اجتماع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من اجتماع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من اجتماع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من اجتماع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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