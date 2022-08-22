«شركة الخليج» تنفي تبعية الطائرة التي سقطت قرب قاعدة بنينا لها

القاهرة - بوابة الوسط

نفت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) تبعية الطائرة التي سقطت قرب قاعدة بنينا ببنغازي لها، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت (أجوكو)، وفق نص المنشور، إن «إدارة الشركة تؤكد عدم تبعية الطائرة المنكوبة لشركة الخليج العربي للنفط».

ومنذ أقل من ساعة، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب، أن وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة استهدفت طائرة تصوير مسيَّرة مجهولة بالقرب من قاعدة بنينا ببنغازي وأسقطتها، وذلك في منشور مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يبين المنشور تفاصيل أخرى بشأن الحادث.

وقال شهود عيان لـ«بوابة الوسط» إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع شاهق من المنطقة، ويبدو أنها طائرة عبور. وأضافوا أنه لم توجد أية آثار لأشلاء أو جثث بين حطام الطائرة عقب سقوطها.