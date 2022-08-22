بالصور.. إزالة توصيلات كهرباء غير شرعية في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إزالة عديد التوصيلات غير الشرعية في القره بوللي.

وأشارت الشركة في بيان إلى «تواصل الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية، وتحصيل الإيراد العام الذي تقوم به الشركة العامة للكهرباء بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية».

ا نقطاع الكهرباء المتكرر

وذكرت الشركة أن هذه الحملة «للتقليل من أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، الذي يرجع لأسباب عديدة من بينها التوصيلات غير الشرعية والتعديات والسرقات وعدم سداد الديون».

وفي 12 أغسطس، أعلن الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، الوصول بالقدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء إلى 5900 ميغاوات دون دخول الوحدات بالمشاريع الاستعجالية.

من حملة إزالة عديد التوصيلات غير الشرعية في القره بوللي، 23 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)

من حملة إزالة عديد التوصيلات غير الشرعية في القره بوللي، 23 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)