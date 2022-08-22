«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى يبحث خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائب المجلس عبدالله اللافي، بصفتيهما القائد الأعلى للجيش الليبي، ظهر الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية فريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، حسب بيان صادر عن المجلس.

وينص اتفاق جنيف الموقع في مارس العام 2021 على أن المجلس الرئاسي باعضائه الثلاثة هو القائد الأعلى للجيش، لكن نائب رئيس المجلس موسى الكوني لم يشارك في الاجتماع.

مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

بحث اللقاء الذي عُقد بمكتب القائد الأعلى للجيش، آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني.

شارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية، وآمرو المناطق العسكرية الغربية ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.