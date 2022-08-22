باشاغا يبحث مع رجال أعمال وتجار بمصراتة الركود الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الوضع السياسي وتأثير الركود على الاقتصاد الوطني.

واستمع من الحضور عما يعانيه القطاع الخاص من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، حسب تدوينه على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

الاجتماع تناول ملف سعر الصرف

وقال باشاغا إن الاجتماع تناول خطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب لتنشيط عجلة الاقتصاد، حيث تطرق الحديث إلى مسألة وضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

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وشدد باشاغا على دعم حكومته للقطاع الخاص والتشجيع على الشراكة بينه وبين القطاع العام، وكذلك الشراكة بين الشركات المحلية والأجنبية.