المنقوش والمبعوث الإيطالي يؤكدان أهمية تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، على ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، لتسريع العملية السياسية والوصول إلى قاعدة دستورية تُمهد لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم الإثنين؛ ناقش الطرفان خلاله تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، حسب بيان وزارة الخارجية.

الطرفان يؤكدان رفضهما الإجراءات الأحادية

وأكد الجانبان ضرورة حل جميع الخلافات ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار والحفاظ على الهدوء.

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وأشار أورلاندو إلى دعم بلاده الكامل لعملية سياسية تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا، وتضافر الجهود المحلية والدولية من أجل تمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

من جانبها، عبرت المنقوش عن تقديرها للدور الإيطالي الداعم للاستقرار في ليبيا، ومساندة الموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة الليبية.