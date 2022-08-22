ماذا قال عقيلة عن قصة ملك بروسيا فريدريك الأول مع جاره الفقير؟

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بقصة ملك بروسيا فريدريك الأول مع جاره الفقير، للتدليل على أهمية القضاء.

وقال عقيلة إن فريدريك الأول حاول إرغام أحد جيرانه الفقراء على بيع قطعة أرض بها طاحونة صغيرة، إلا أنه رفض، فقال له فريدريك ألا تعلم أنني إمبراطور ألمانيا، فأجابه الرجل ألا تعرف أن في ألمانيا قضاة.

عقيلة: نريد قضاة لا يهابون في الحق لومة لائم

وتابع عقيلة قائلا: نحن في ليبيا نقول ونريد قضاة لا يهابون في الحق لومة لائم، مشيرا إلى أن القضاة هم من يجعلون نصوص القانون تنبض بالحياة، ويسخرون سلطان الدولة لرد الحق إلى صاحبه، ولو كان أصغر مواطن، وهم من يضربون بسيف العدل.

- مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة «النواب»

وأكد عقيلة، أهمية تحقيق الهدف الأسمى للقضاة وهو العدالة، لافتا إلى أنهم في منزلة عالية لا يطمعون في أحد، وهم من يقررون مرتباتهم ومزاياهم.

جاء ذلك في كلمة له عقب أداء 36 مستشارا بالمحكمة العليا اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وعدد من النواب بينهم إبراهيم الزغيد.