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بليحق: مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين أمام هيئة رئاسة «النواب» بعد قليل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 11:25 صباحا
بليحق: مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين أمام هيئة رئاسة «النواب» بعد قليل
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن مستشاري المحكمة العليا سيؤدون اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب بعد قليل.

وأضاف بليحق أن المراسم ستُنقل على الهواء مباشرة، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الإثنين.

جدل حول قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا
وأمس الأحد، نشر بليحق، نص القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي وافق عليه المجلس الثلاثاء الماضي وينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وأثار القانون الجدل خلال الأيام الأخيرة؛ إذ رفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية الخميس الماضي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بها، أي بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون.

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ونصت المادة الأولى من القانون الذي أقره مجلس النواب، رقم (4) لسنة 2022، على إعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو الآتي: «ويكون حلف اليمين أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس».

وجاء في المادة الثانية، أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وتاريخ الصدور هو 16 أغسطس 2022، الموافق 18 محرم 1444.

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